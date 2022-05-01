شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الأبيض يتوج بأول نسخة من كأس مصر ويحقق لقب الأقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى موسم 1921-1922 أقيمت أول نسخة لبطولة كأس مصر من 4 أدوار وبمشاركة 11 فريق، هم: الزمالك والأهلى والاتحاد السكندرى والترسانة والسكة الحديد والعباسية والاتحاد السكندرى وموظفى الحكومة "النادى الأوليمبي" والحديث.

وقبل انطلاق الدور الأول أقيمت قرعة لتأهل 5 فرق مباشرة للدور التالى دون لعب وأسفرت عن تأهل كلًا من السكة والعباسية والاتحاد السكندرى وموظفى الحكومة "النادى الأوليمبي" والحديث بالقرعة، بينما لعبت باقى الفرق مباريات الدور الأول بشكل طبيعى.

وحسم الزمالك اللقب بعد الفوز فى الدور الأول على الترسانة بنتيجة 4-0 ثم الفوز على موظفى الحكومة "النادى الأوليمبي" بنتيجة 3-0 وفى نصف النهائى الفوز على فريق المدارس بنتيجة 3-0 وفى المباراة النهائية الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 5-0.

وكان الزمالك أقوى فرق البطولة بدون منازع بعدما نجح فى الحفاظ على نظافة شباكة طوال المباريات وكذلك تسجيله 15 هدفا فى 4 مباريات فقط.