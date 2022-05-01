الإسماعيلى يسابق الزمن لتجهيز محمود عبد العاطى دونجا لديربى القناة بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي بالنادى الاسماعيلى بقيادة مجدى الباز الزمن لتجهيز محمود عبد العاطى دونجا مدافع الدراويش لمباراة المصرى البورسعيدى، المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.

ويواصل دونجا برنامجه العلاجي المكثف تمهيدًا للعودة إلى تدريبات الدراويش، خاصة أنه يعانى من مزق فى العضلة الأمامية وبسببه غاب عن اللقاءات الثلاثة الأخيرة للإسماعيلى في الدوري.

ويحرص جهاز الدراويش على استكمال اللاعب برنامجه التأهيلي لحين اكتمال جاهزيته وخضوعه لاختبار طبى قبل مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري العام لتحديد موقفه بشكل نهائى.

فى سياق آخر، يخصص الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، مهاما إضافية لعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي ثنائي الفريق عقب الإنتهاء من المران اليومى، حيث يخوض” مجدي ومدبولي ” تدريبات خاصة طبقا لبرنامج وضعه ” حمد إبراهيم ” من أجل زيادة معدلات اللياقة الفنية والبدنية لهما وتجهيزهما للفترة المقبلة.