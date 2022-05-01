باسم مرسي: اعتدت على هز شباك الأهلي.. ودخلنا المباراة من أجل الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

علق باسم مرسي مهاجم سيراميكا كليوباترا على التعادل الذي حققه فريقه أمام الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، بالجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل باسم مرسي هدف التقدم لسيراميكا في الدقيقة 87، قبل أن يتعادل محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 101.

وقال مرسي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الحمد لله دائمًا ربنا بيوفقني ضد الأهلي واعتدت على التسجيل أمامهم".

وأضاف: "لعبنا أمام فريق محترم وكبير والنقطة مهمة وكبيرة بالنسبة لنا".

وأكمل: "الكابتن هيثم شعبان قدم مباراة كبيرة ودخل اللقاء بأكثر من سيناريو، هو مدير فني كبير ونجح في تقسيم اللقاء على أجزاء وكان هدفنا منذ البداية هو الفوز".

وواصل: "لن أتحدث عن التحكيم لأن أكيد الحكم مثل اللاعبين يريد أن يقدم أداءً جيدًا وفي النهاية الحمد لله على النقطة".

وتابع: "أتمنى التوفيق يكون من نصيبنا في المباريات القادمة ونقدر نواصل النتائج الإيجابية".

واختتم: "نجحنا في تحقيق نتائج جيدة وحصلنا على 4 نقاط في مباراتي بيراميدز والأهلي ونتمنى الاستمرار على ذلك".

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة، ويقع سيراميكا في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.