شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لا يعرف الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري ويفقد 5 نقاط بسباق الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل النادي الأهلي عروضه الكروية الباهتة في الدوري العام، بعدما تعادل بصعوبة أمام سيراميكا بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

وفشل النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني في تحقيق أي فوز خلال أخر 3 مباريات خاضها الفريق الأحمر بالدوري، بعدما تلقى الهزيمة من المصري بهدف نظيف، ثم تعادل مع الطلائع سلبياً، وأخيراً تعادل مع سيراميكا بهدف لمثله.

ويرجع أخر فوز للأهلي في الدوري العام بتاريخ 6 أبريل، عندما فاز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، ليواصل الفريق الأحمر نزيف النقاط بعد تلك المباراة ويخسر 5 نقاط في أخر 3 مباريات.

وخاض الأهلي 14 مباراة بالدوري منذ انطلاق الموسم الجاري، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة، واستقبلت شباك الأهلي 10 أهداف، فيما سجل لاعبو الفريق الأحمر 32 هدفاً.

وأحرز محمد مجدى "أفشة" صانع ألعاب الأهلى هدف التعادل بمرمى سيراميكا في الدقيقة 92 من المباراة، بينما كان سيراميكا قد تقدم أولاً عن طريق باسم مرسي في الدقيقة 87.