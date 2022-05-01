شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 4 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها مواصلة فريق الأهلي مسلسل نزيف النقاط محليا وتعادل بصعوبة مع سيراميكا بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الجبل الأخضر في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري.

الأهلي يواصل نزيف النقاط ويتعادل بصعوبة 1/1 مع سيراميكا

واصل فريق الأهلي مسلسل نزيف النقاط محلياً وتعادل بصعوبة مع سيراميكا بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد الجبل الأخضر في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري.

فيريرا يضم جمعة بدلا من سيسيه فى قائمة الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني

أجرى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، تعديلا على قائمة الزمالك، استعدادًا لمواجهة إيسترن كومبانى، فى التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. اتحاد الكرة يطالب الكاف بـ3 معايير قبل تحديد ملعب نهائى دورى الأبطال أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بياناً أكد فيه أنه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي ومنذ فترة، أثناء سريان بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على ملاعب محايدة بعيداً عن الفرق أطراف المباراتين.

22 لاعبا فى قائمة إيسترن كومبانى استعدادا لمواجهة الزمالك غدا بالدورى

اختار علاء عبد العال، المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، 22 لاعبا فى قائمة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها غدا، الأحد، فى التاسعة والنصف مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بيراميدز يجهز رمضان صبحى للعودة للظهور فى الدورى أمام الجونة

حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، برنامجاً خاصاً لرمضان صبحى جناح وصانع ألعاب الفريق من أجل تأهيله بشكل كامل قبل مواجهة الجونة المقرر لها الأحد، فى الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى، على ستاد خالد بشارة.

قائمة الزمالك لمواجهة إيسترن كومبانى.. غياب أوباما وعبد الشافى وعودة محمود علاء