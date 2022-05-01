شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم الإسماعيلي 1-0 ويزيد معاناة الدراويش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمق فريق طلائع الجيش من معاناة نظيره الإسماعيلي، بعدما فاز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب جهاز الرياضة العسكري في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل الهدف أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، في الدقيقة 60 من زمن المباراة، بعد كرة عرضية من عمرو السيسي من جهة اليسار قابلها سمير برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

بهذه النتيجة يقفز فريق طلائع الجيش تحت القيادة الفنية لمدربه طارق العشري إلى المركز الثامن برصيد 22 نقطة جمعها من 16 مباراة، ونجح لاعبوه في تسجيل 8 أهداف فقط، وما زال هو أضعف خط هجوم بالدورى حتى الآن فيما تلقت شباكه 13 هدفا.

بينما يتجمد الإسماعيلى في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من 16 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 20 هدفا.

وجاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي: حارس المرمى .. محمد فوزي

خط الدفاع .. محمد عادل – محمد نصر – محمد هاشم – عصام صبحي.

خط الوسط .. محمد بن خماسة – عمر الوحش – عماد حمدي

أمامهما .. عبد الرحمن مجدي – جان موريل

خط الهجوم .. محمد الشامي

بينما جلس على مقاعد البدلاء عمر رضوان حارس المرمي وعمرو الحلواني ومحمد بيومي وحسن ياسين وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وسايكو كونتيه ومحمد عبد السميع ودييجو فرناندو.

واستفاد طلائع الجيش من الدوافع المعنوية للاعبين بعد التعادل السلبي مع الأهلي في الجولة الماضية، ولم يخسر الفريق في آخر تسع مباريات حقق فيها الفوز أو التعادل حيث تعود أخر هزيمة للفريق من الجونة في الجولة الثامنة.

فيما واصل الإسماعيلي تراجعه بعد الهزيمة في آخر جولتين من إنبي بهدفين دون رد، ومن الطلائع بهدف نظيف، بعد أن حدث ارتياح نسبي عقب الفوز في مباراتين على الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني حسنت من وضع الفريق على جدول الترتيب.