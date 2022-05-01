شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل نزيف النقاط ويتعادل بصعوبة 1/1 مع سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي مسلسل نزيف النقاط محليا وتعادل بصعوبة مع سيراميكا بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الجبل الأخضر في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري.

سجل هدف سيراميكا باسم مرسي في الدقيقة 88، وتعادل للأهلي في اللحظات الأخيرة أفشة، من ركلة جزاء، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة جمعها من ويستمر في المركز الثاني، كما يرتفع رصيد سيراميكا إلى 18 نقطة.

وبهذا يستمر الأداء المتواضع للأهلي والنتائج السيئة للغاية تحت قيادة موسيماني، خاصة على الصعيد المحلي، فالمارد الأحمر خسر من المصري بهدف نظيف، ثم تعادل سلبيا أمام طلائع الجيش قبل أن يتعادل مع سيراميكا، لتضع جماهير الأهلي يدها على قلبها خوفا من فشل الفريق فى استعادة درع الدوري الذي فاز به الزمالك الموسم الماضي.

لم يقدم الأهلي ما يستحق عليه الفوز في مباراة الليلة وواصل اللعب العشوائي وافتقد لاعبوه الحماس والإصرار وفشلوا في اختراق حصون سيراميكا الدفاعية إلى أن شهدت اللحظات الأخيرة هدف التعادل من جانب أفشة.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، محمد هاني، محمود وحيد، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، ميكسونى، صلاح محسن، محمد شريف.

فيما ضم تشكيل سيراميكا كلاً من: عامر عامر - مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن_شريف دابو - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني ومحمد إبراهيم.

وأدار مباراة الليلة طاقم تحكيم بقيادة نادرقمر الدولة، ويعاونه أحمد حسام، وسامي هلهل مساعد ثاني، ومحمد يوسف فياض حكمًا رابعًا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

الشوط الأول

حاول الأهلي شن هجمات مُبكرة على مرمى عامر عامر، حارس سيراميكا، عن طريق الناحية اليُمنى من جانب محمد هاني أو اليسرى عن طريق محمود وحيد، ولعب سيراميكا على الهجمة المرتدة، وأحسن لاعبوه التعامل مع هجمات الأهلي المُبكرة، ولعب محمد شريف كرة رأسية مرت فوق العارضة.

بمرور الوقت نشط أداء سيراميكا بسبب تراجع الأهلي وعدم فرض رقابة صارمة، وبدأ دابو وكوبينا وتوني يقودون أكثر من هجمة خطيرة لفريقه، وكاد إبراهيم يُسجل هدفاً لفريقه في الدقيقة 26 بعدما تلقى تمريرة عرضية من ناحية اليسار لكنه سددها برأسه بعيداً عن شباك الشناوي.

وخرج محمد عبد المنعم مدافع الأهلي من الملعب للإصابة في الدقيقة 39 وشارك ياسر ابراهيم بدلاً منه، وضغط الأهلي بكل قوة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن حالت العشوائية التى لعب بها الأهلي حالت دون تسجيل أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الاهلي الشوط الثاني بتغيير حيث دفع بالجنوب أفريقي بيرسي تاو بدلاً من صلاح محسن وكاد تاو يثسجل هفاً من أول لمسة عندما أنطلق بالكرة وسددها لكنها جاءت بعيدة عن الشباك.

واشهر حكم المباراة نادر قمر الدولة بطاقة صفراء لمحمد إبراهيم لاعب سيراميكا بسبب الخشونة ، وضغط الأهلي لكن بعشوائية شديدة ودون تركيز وظهر غياب معظم لاعبي الفريق عن مستواهم.

الاهلي يواصل اللعب العقيم ودفع هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا بباسم مرسي بدلاً من شريف دابو ، ودفع موسيماني بكريم فؤاد بدلاً من محمد هاني كما شارك محمد محمود بدلاً من محمد شريف.

ورغم أن الاهلي أستحوذ على وسط الملعب إلا أن الفاعلية الهجومية غابت عن الفريق وأهدر محمد محمود وحسين الشحات عدة فرص للتسجيل، وعاقب باسم مرسي الاهلي بتسجيل هدف في الدقيقة 88 بعدما أحسن التعامل مع تمريرة سحرية من محمد إبراهيم أودعها في شباك الشناوي وسط غياب دفاع الأهلي.

حاول الاهلي العودة للمباراة وطلب لاعبي الاهلي باحتساب ضربة جزاء لهم بعدما تدخل أحمد محسن لاعب سيراميكا بقدمه في رأس محمد محمود لاعب الأهلي ولجأ الحكم نادر قمر الدولة لتقنية الفار وتم احتسابها ركلة جزاء للأهلي وسجل منها أفشة هدف التعادل وينتهي بعدها اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.



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