7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 30 / 4 / 2022

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم السبت 30 / 4 / 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

بيراميدز يجهز رمضان صبحى للعودة للظهور فى الدورى أمام الجونة

حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، برنامجاً خاصاً لرمضان صبحى جناح وصانع ألعاب الفريق من أجل تأهيله بشكل كامل قبل مواجهة الجونة المقرر لها الأحد، فى الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى، على ستاد خالد بشارة.

قائمة الزمالك لمواجهة إيسترن كومبانى.. غياب أوباما وعبد الشافى وعودة محمود علاء

أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إيسترن كومبانى، فى التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من عمرمسابقة الدورى الممتاز.