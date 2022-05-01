شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 30 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم السبت 30 / 4 / 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.
بيراميدز يجهز رمضان صبحى للعودة للظهور فى الدورى أمام الجونة
حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، برنامجاً خاصاً لرمضان صبحى جناح وصانع ألعاب الفريق من أجل تأهيله بشكل كامل قبل مواجهة الجونة المقرر لها الأحد، فى الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى، على ستاد خالد بشارة.
قائمة الزمالك لمواجهة إيسترن كومبانى.. غياب أوباما وعبد الشافى وعودة محمود علاء
أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إيسترن كومبانى، فى التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من عمرمسابقة الدورى الممتاز.
أجرى المهندس محمد سلامة، عضو مجلس إدارة النادي المصري والمسئول عن ملف الإنشاءات بالنادى، يرافقه الدكتور علي أبو سمرة المدير التنفيذي للنادي، جولة تفقدية لمشروع إنشاء استاد المصرى، والتقى عددا من مهندسي شركة وادى النيل للمقاولات التى تتولى عملية تنفيذ بناء الاستاد، واطلع منهم على البرنامج الزمني لعملية البناء.
اتحاد الكرة يطالب الكاف بـ3 معايير قبل تحديد ملعب نهائى دورى الأبطال
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بياناً أكد فيه أنه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي ومنذ فترة، أثناء سريان بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على ملاعب محايدة بعيداً عن الفرق أطراف المباراتين.