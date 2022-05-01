شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يحرز هدف التعادل للأهلي بمرمى سيراميكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد مجدى "أفشة" مهاجم فريق الأهلى هدف التعادل بمرمى سيراميكا في الدقيقة 92 من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، محمد هاني، محمود وحيد، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، ميكسونى، صلاح محسن، محمد شريف.

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة هيثم شعبان يضم كلاً من: عامر عامر - مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن_شريف دابو - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني ومحمد إبراهيم.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم بقيادة نادرقمر الدولة، ويعاونه أحمد حسام، وسامي هلهل مساعد ثاني ، ومحمد يوسف فياض حكمًا رابعًا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 أهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.