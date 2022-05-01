شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم غزل المحلة بثلاثية فى الفوز الأول لعماد النحاس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيرة غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز أهداف الاتحاد السكندرى المهاجم مابولولو في الدقيقة 39، عقب استغلال كرة عرضية و لعبها بالرأس لتسكن شباك عمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة، وأحرز بواتينج مهاجم الفريق السكندرى الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 72، عقب تسديدة قوية على المرمى، وجاء الهدف الثالث عن طريق فوزى الحناوى في الدقيقة 78.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 20 محتلا المركز العاشر.

وخاض عماد النحاس، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف

في خط الدفاع ..إبراهيم حسن ، صبرى رحيل ، هشام صلاح ، السيد سالم.

في خط الوسط .. أحمد نبيل " مانجا " ، خالد الغندور ، عبدالله نصيب ، كريم الديب

في الهجوم .. مابولولو ، أحمد عادل " ميسى "

بينما جاء تشكيل غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيونى كالتالى :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان

في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، هانى عادل ، محمد " بازوكا " ، مصطفى العش ، معاذ الحناوى .

في خط الوسط .. باولن فوافى ، حميد ماو ، أحمد الندرى

في الهجوم .. عبده يحيى و عبد الرحمن " أجوريو "