شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضم جمعة بدلا من سيسيه فى قائمة الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، تعديلا على قائمة الزمالك، استعدادًا لمواجهة إيسترن كومبانى، فى التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وقام فيريرا باستبعاد رزاق سيسيه من القائمة، بعدما كان قد قرر ضمه، ليدخل عبد الله جمعة بدلا من اللاعب الإيفوارى.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام- حمزة المثلوثي.

الوسط: إمام عاشور - طارق حامد - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفني - سيد عبد الله نيمار.

الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.