شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. تغييرات أهلاوية ودفاع من سيراميكا والتعادل السلبي يفرض نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي وسيراميكا المقامة حاليا باستاد الجبل الأخضر في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري، والنتيجة ما زالت التعادل السلبي.

حاول الأهلي شن هجمات مُبكرة على مرمى عامر عامر، حارس سيراميكا، عن طريق الناحية اليُمنى من جانب محمد هاني أو اليسرى عن طريق محمود وحيد، ولعب سيراميكا على الهجمة المرتدة، وأحسن لاعبوه التعامل مع هجمات الأهلي المُبكرة، ولعب محمد شريف كرة رأسية مرت فوق العارضة.

بمرور الوقت نشط أداء سيراميكا بسبب تراجع الأهلي وعدم فرض رقابة صارمة، وبدأ دابو وكوبينا وتوني يقودون أكثر من هجمة خطيرة لفريقه، وكاد إبراهيم يُسجل هدفاً لفريقه في الدقيقة 26 بعدما تلقى تمريرة عرضية من ناحية اليسار لكنه سددها برأسه بعيداً عن شباك الشناوي.

وخرج محمد عبد المنعم مدافع الأهلي من الملعب للإصابة في الدقيقة 39 وشارك ياسر ابراهيم بدلاً منه، وضغط الأهلي بكل قوة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن حالت العشوائية التى لعب بها الأهلي حالت دون تسجيل أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، محمد هاني، محمود وحيد، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، ميكسونى، صلاح محسن، محمد شريف، ويجلس على "دكة" الأهلي، كلاً من ياسر إبراهيم وحسام حسن وحسين الشحات وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا خلال مباراة سيراميكا الليلة في الدوري.

فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من: عامر عامر - مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن_شريف دابو - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني ومحمد إبراهيم.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم بقيادة نادرقمر الدولة، ويعاونه أحمد حسام، وسامي هلهل مساعد ثاني، ومحمد يوسف فياض حكمًا رابعًا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

الشوط الثاني

بدأ الاهلي الشوط الثاني بتغيير حيث دفع بالجنوب أفريقي بيرسي تاو بدلاً من صلاح محسن وكاد تاو يثسجل هفاً من أول لمسة عندما أنطلق بالكرة وسددها لكنها جاءت بعيدة عن الشباك.

وأشهر حكم المباراة نادر قمر الدولة بطاقة صفراء لمحمد إبراهيم لاعب سيراميكا بسبب الخشونة، وضغط الأهلي لكن بعشوائية شديدة ودون تركيز وظهر غياب معظم لاعبي الفريق عن مستواهم.

الاهلي يواصل اللعب العقيم ودفع هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا بباسم مرسي بدلاً من شريف دابو، ودفع موسيماني بكريم فؤاد بدلاً من محمد هاني كما شارك محمد محمود بدلاً من محمد شريف.