الامارات | الشارقة يغسل أحزانه "الآسيوية" بمهرجان أهداف في مرمى العروبة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يغسل أحزانه "الآسيوية" بمهرجان أهداف في مرمى العروبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألحق الشارقة هزيمة ثقيلة بضيفه العروبة وفاز عليه بمهرجان أهداف بنتيجة 5 –صفر بعدما تلاعب به خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على استاد الشارقة في المباراة المؤجلة ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، علما أن لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى بالتعادل 2-2.

وغسل الشارقة بهذا الفوز الكبير أحزانه بخروجه المبكر أخيرا من دوري أبطال آسيا ضمن المجموعة الأولى.

ورفع الشارقة رصيده إلى 42 نقطة فيما تجمد رصيد العروبة عند 10نقاط فقط في المركز قبل الأخير في ترتيب فرق الدوري لتعمق هذه الخسارة وهي رقم 13 من جراح العروبة الذي بات مهددا بالهبوط إلى دوري الهواة.

أنهى الشارقة الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف نظيفة تبادل في تسجيلها كل من المدافع جوستافو إليكس”26” والبرازيلي بيرنارد دوراتي" 33" والبرزايلي كايو لوكاس " 42" و44” من تسديدة راسية.

وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب البديل سالم صالح الهدف الخامس" 75" بعد دقيتين فقط من دخوله بديلا لزميله عثمان كامارا.

شهدت المباراة حضورا جماهيريا متواضعا في المدرجات وبدت المباراة من جانب واحد بعدما سيطر الشارقة على احداثها بالكامل على مدار الشوطين فيما بدأ العروبة مستسلما وأنهار دفاع الفريق لتستقبل شباكه مهرجان أهداف وتحمل حارس العروبة أحمد حمدان ومن خلفه الدفاع العبء الأكبر في مواجهة الهجوم الشرقاوي الضارب.

بدأ الشارقة كان الأفضل والمبادر بالهجوم في المباراة بفضل تحركات الغيني عثمان كامارا والبرازيليين كايو لوكاس وبيرنارد دوراتي وترابط وتماسك خطوط الفريق.

وساعد الشارقة في التفوق في المباراة الأداء المتواضع لفريق العروبة خصوصا في الشوط الأول الذي شهد تسجيل الفريق أربعة أهداف.

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