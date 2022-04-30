الامارات | بني ياس يسقط في فخ التعادل أمام الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يسقط في فخ التعادل أمام الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط فريق بني ياس في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه الجزيرة في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت في الشامخة ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء كان فيه "السماوي" قريباً من الفوز بعد أن فرض سيطرته على اللقاء لكن جهوده في الخروج بالنقاط كاملة انتهت بسبب عدم التركيز، ليضع الفريق النقطة 29 في رصيده، فيما وصل "فخر أبوظبي" إلى النقطة 42.

ومرت المباراة بمنعرج رئيسي كان بطلها حكم المباراة أحمد سالم خلفان وتحديداً حينما كان "السماوي" متقدماً بالهدف الأول منذ الدقيقة السادسة بواسطة اللاعب أحمد ربيع، إذ ألغى الحكم هدف الفريق الثاني في الدقيقة 61 لوجود لاعب بني ياس خالد العطاس في وضعية تسلل لحظة تسجيل الأرجنتيني نيكولاس خمينيز هدفاً من ركلة ثابتة في الدقيقة 61.

ولم تمضي سوى 3 دقائق من الغاء هدف أصحاب الأرض قبل أن يسجل الجزيرة هدف التعادل بواسطة المهاجم علي مبخوت من ركلة ثابتة إذ استغل اللاعب انشغال حارس بني ياس، خالد الظنحاني في توجه لاعبيه لتشكيل حائط الصد وسدد الكرة في الشباك مسجلاً التعادل وسط احتجاج من لاعبي أصحاب الأرض والجهاز الفني.

وتواصلت المباراة تحت شد عصبي من لاعبي الفريقين، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الجزيرة في الدقيقة 6+90 لكنه تراجع عنها بعد العودة لتقنية الإعادة التلفزيونية "الفار" وأطلق بعدها صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي 1-1.

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