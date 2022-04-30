للمرة الـ 35 في تاريخه.. ريال مدريد يتوّج رسمياً بلقب الدوري الإسباني.. ورقم قياسي لـ كارلو أنشيلوتي

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني "الليجا" للمرة الـ35 فى تاريخه، بعدما حقق فوزاً كبيراً على فريق إسبانيول برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني الممتاز.

تقدم الملكى بثنائية فى الشوط الأول، سجلهما رودريجو سيلفا فى الدقيقة 32 بعد تمريرة ساحرة من مواطنه مارسيلو الظهير الأيسر ووضعه بقدمه الأيمن على يسار حارس قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الثالث عبر ماركو أسينسيو فى الدقيقة 56 من عمر المباراة، من خلال كرة امام المرمى ليضعها في الشباك بشكل رائع.

واختتم البديل كريم بنزيما أهداف المباراة في الدقيقة 81.

وكان ريال مدريد يحتاج إلى نقطة واحدة لحسم لقب الدوري الإسباني ليحقق الثلاث نقاط ويتوج رسميا باللقب للمرة الـ35 في تاريخه، وذلك بعد غياب موسمين.

وبهذا اللقب، أصبح المدرب الإيطالي للريال، كارلو أنشيلوتي، هو أول مدرب في تاريخ كرة القدم يحقق كل من الدوري الإسباني، والإيطالي، والإنجليزي، والفرنسي والألماني.