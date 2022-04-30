شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة وعلاء أبو القاسم ضمن العشر الأوائل فى كأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الثنائي المصري محمد حمزة وعلاء أبو القاسم منافسات كأس العالم لسلاح الشيش في المركزين السابع والعاشر وذلك في البطولة التي تستضيفها بلغاريا خلال الفترة من 29 أبريل الجارى وحتى الأول من مايو المقبل.

وكانت القرعة قد جنبت كلا منهما من المشاركة في فعاليات اليوم الأول بمنافسات الفردي وذلك بسبب تواجدهما ضمن قائمة أول 16 لاعبا في التصنيف الدولي والتصنيف الخاص بالبطولة.

وافتتح محمد حمزة مشواره بالفوز على الكوري الجنوبي تشولو ايم بنتيجة 15/10 في دور ال64 ثم فاز بعد ذلك على اللاعب الصربي فيلكو كوك بنتيجة 15/11 في دور 32.

واستطاع " حمزة" المصنف 13 عالميا مواصلة التألق والتأهل إلى ربع نهائي البطولة عقب فوزه على بطل فرنسا بيير لوسيل بنتيجة بنتيجة 15 – 10 قبل أن يخسر أمام الإيطالي دانييل غاروزو 15-8 في دور الثمانية ليحقق المركز السابع.

بينما افتتح علاء أبو القاسم مشواره بالفوز على بطل بولندا 15-12 في دور ال 64 ، ليتاهل بعد ذلك الى دور الـ16 عقب فوزه على نظيره الفرنسي ماكسيميليان شاستانيه بنتيجة 15 – 12 في دور ال32.

وضمت قائمة المنتخب المصري كل من: علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد عصام ومحمد حسن ويحيى ماضي.