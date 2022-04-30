شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتقدم على غزل المحلة بهدف "مابولولو" في الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الاتحاد السكندرى على نظيره غزل المحلة بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز هدف فريق الاتحاد السكندرى المهاجم مابولولو في الدقيقة 39، عقب استغلال كرة عرضية، ولعبها بالرأس لتسكن شباك عمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة.

ويخوض عماد النحاس، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، اللقاء بتشكيل يضم كلا من :

في حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف

في خط الدفاع ..إبراهيم حسن ، صبرى رحيل ، هشام صلاح ، السيد سالم.

في خط الوسط .. أحمد نبيل " مانجا " ، خالد الغندور ، عبدالله نصيب ، كريم الديب

في الهجوم .. مابولولو ، أحمد عادل " ميسى "

بينما جاء تشكيل غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيونى كالتالى :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان

في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، هانى عادل ، محمد " بازوكا " ، مصطفى العش ، معاذ الحناوى .

في خط الوسط .. باولن فوافى ، حميد ماو ، أحمد الندرى

في الهجوم .. عبده يحيى و عبد الرحمن "أجوريو"