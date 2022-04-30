شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريقي طلائع الجيش ونظيره الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: حارس المرمى .. محمد فوزي

خط الدفاع .. محمد عادل – محمد نصر – محمد هاشم – عصام صبحي.

خط الوسط .. محمد بن خماسة – عمر الوحش – عماد حمدي

أمامهما .. عبد الرحمن مجدي – جان موريل

خط الهجوم .. محمد الشامي

بينما يجلس على مقاعد البدلاء عمر رضوان حارس المرمي وعمرو الحلواني ومحمد بيومي وحسن ياسين وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وسايكو كونتيه ومحمد عبد السميع ودييجو فرناندو.

يحتل فريق طلائع الجيش تحت القيادة الفنية لمدربه طارق العشري في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة جمعها من 16 مباراة، ونجح لاعبوه في تسجيل 7 أهداف فقط وهو أضعف خط هجوم فيما تلقت شباكه 13 هدفا.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من 15 مباراة وتتبقى له مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 19 هدفا.

ويسعى طلائع الجيش للاستفادة من الدوافع المعنوية للاعبين بعد التعادل السلبي مع الأهلي في الجولة الماضية، ولم يخسر الفريق في آخر ثماني مباريات حقق فيها الفوز أو التعادل حيث تعود آخر هزيمة للفريق من الجونة في الجولة الثامنة.

فيما يعيش الإسماعيلي على وقع التوتر بعد الهزيمة في الجولة الماضية من إنبي بهدفين دون رد، بعد أن حدث ارتياح نسبي عقب الفوز في مباراتين على الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني حسنت من وضع الفريق على جدول الترتيب.