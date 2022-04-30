شكرا لقرائتكم خبر عن العربي بدر يخضع لبرنامج تأهيلي خاص في فيوتشر بعد عملية "الفك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع العربي بدر، لاعب فريق فيوتشر، لتدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك لتأهيله للمشاركة في الفترة المقبلة، عقب خضوعه لعملية في الفك السفلي بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته بالتدريبات.

وغاب العربي بدر عن آخر مباراتين لفيوتشر بالدوري، أمام الجونة في الجولة 15 والتي انتهت بفوز فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكذلك مباراة المقاصة في الجولة 16 والتي انتهت بفوز فيوتشر بثلاثية نظيفة.

واقتحم فريق فيوتشر المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، ليرتقى إلى المركز الرابع، جمعها الفريق من 16 مواجهة، نجح فيها من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم ومثلها تعادلات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

ويستعد فيوتشر لمواجهة فاركو يوم 9 مايو المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويستهدف أبناء علي ماهر، الحفاظ على المركز الرابع مؤقتا بالجدول، خاصة أن الدور الأول سيحدد الفرق الأربعة المشاركة في بطولات الكاف في الموسم المقبل.