شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني يلجأ إلى التدوير بسبب الإجهاد قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، إجراء بعض التعديلات في تشكيل الفريق البورسعيدي، والدفع بعدد من العناصر الجديدة في الفترة المقبلة، وذلك بسبب الإجهاد الذي أثر بشكل ملحوظ على عدد من لاعبي الفريق الأساسيين منذ وداع كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما أكدته مباراة الزمالك الماضية بالدوري.

ومن المقرر أن يمنح الشعباني فرصة أكبر في الفترة المقبل لعدد من نجوم الدكة في المصري، مثل عموري وأحمد شوشة، وأحمد الشيخ، وغيرهم من اللاعبين.

و يختتم اليوم السبت، فريق المصري بقيادة مدربه معين الشعباني، تدريباته على أحد الملاعب الفرعية باستاد برج العرب، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، في اللقاء المقرر إقامته غدا الأحد، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، ويستعيد المصري جهود مدافعه هيثم العيوني في مباراة المقاولون، بعد غيابه عن لقاء الزمالك بسبب الإيقاف.

وتقدم النادي المصري باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد معروف حكم مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت مساء الخميس الماضي، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد عاطف مبروك، نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق، أن إدارة النادي المصري ستطالب في احتجاجها بعدم اسناد أية مباريات مقبلة للحكم محمد معروف والذي تغاضى في مباراة الزمالك عن طرد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي عرقل أوستين أموتو وهو في طريقه للانفراد بالمرمى وذلك رغم استدعاء حكام الفار له لإعادة النظر في قراره الغريب.

وأضاف أن الحكم احتسب ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء المصري، وهي الركلة التي تم منها إحراز هدف التعادل للزمالك، رغم أن عددا من خبراء التحكيم أشاروا إلى أن الكرة ليست بها خطأ على لاعب المصري.