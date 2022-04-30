شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. سيراميكا ينشط ويهدد مرمى الأهلي والتعادل السلبي "سيد الموقف".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وسيراميكا المقامة حاليا باستاد الجبل الأخضر في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري، والنتيجة ما زالت التعادل السلبي.

حاول الأهلي شن هجمات مُبكرة على مرمى عامر عامر، حارس سيراميكا، عن طريق الناحية اليُمنى من جانب محمد هاني أو اليسرى عن طريق محمود وحيد، ولعب سيراميكا على الهجمة المرتدة، وأحسن لاعبوه التعامل مع هجمات الأهلي المُبكرة، ولعب محمد شريف كرة رأسية مرت فوق العارضة.

بمرور الوقت نشط أداء سيراميكا بسبب تراجع الأهلي وعدم فرض رقابة صارمة، وبدأ دابو وكوبينا وتوني يقودون أكثر من هجمة خطيرة لفريقه، وكاد إبراهيم يُسجل هدفاً لفريقه في الدقيقة 26 بعدما تلقى تمريرة عرضية من ناحية اليسار لكنه سددها برأسه بعيداً عن شباك الشناوي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، محمد هاني، محمود وحيد، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، ميكسونى، صلاح محسن، محمد شريف، ويجلس على "دكة" الأهلي، كلاً من ياسر إبراهيم وحسام حسن وحسين الشحات وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا خلال مباراة سيراميكا الليلة في الدوري.

فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من: عامر عامر - مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن_شريف دابو - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني ومحمد إبراهيم.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم بقيادة نادرقمر الدولة، ويعاونه أحمد حسام، وسامي هلهل مساعد ثاني، ومحمد يوسف فياض حكمًا رابعًا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكهم 9 أهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفًا.



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