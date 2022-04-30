شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتعادل 1/1 مع فرنسا فى أولى مبارياته بأولمبياد الصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر لكرة القدم للصم مع نظيره الفرنسي بهدف لكل منهما، في أولى مباريات المجموعة بدورة الألعاب الأوليمبية الصيفية للصم 2022، المقامة في البرازيل.

وتضم مجموعة منتخب مصر كلا من: فرنسا وأوكرانيا وكوريا والأرجنتين .

واختار شوكت النجار، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم للصم، قائمة المنتخب المشاركة بالبطولة، وتكونت القائمة من 22 لاعبا، هم في حراسة المرمى سعيد أنور مكاوي "مركز شباب زينهم" وصابر جمال "مركز شباب زينهم" وأحمد هشام "نادي طلائع المستقبل"، وفي خط الدفاع طارق علي الجزار "نادي الوليدية" ومحمد عبده هلال "مركز شباب ناصر الزقازيق" والسيد شوقي "مركز شباب السنبلاوين" وعبد السلام إبراهيم "مركز شباب الحي البحري" ورضا عبد الوهاب "نادي الإرادة والتحدي" ومحمد عماد صابر "مركز شباب زينهم" ومحمد عبد الحميد حامد "مركز شباب الحي البحري" وأحمد سالم "نادي الإرادة والتحدي".

وفي خط الوسط عمرو الشربيني "مركز شباب زينهم" ومحمد محمود عبد الرحيم "مركز شباب كفر مناقر" ومحمد أبو العلا "مركز شباب الحي البحري" وأحمد مسعود "نادي المجد" وماهر عبد المطلب "مركز شباب زينهم" وإبراهيم سلامة "نادي طلائع المستقبل" وإسماعيل محمد "نادي المجد"، وفي خط الهجوم حسام ماهر البنا "نادي الإرادة والتحدي" وحمادة فاروق "مركز شباب السنبلاوين" وأحمد عماد صابر "مركز شباب زينهم" ومصطفى قدري "مركز شباب ناصر أسيوط".