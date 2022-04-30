شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سيراميكا لمواجهة الأهلي الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الأهلي المقامة حاليا باستاد الجبل الأخضر فى الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري.

ويضم تشكيل سيراميكا كلاً من: عامر عامر - مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن_شريف دابو - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني ومحمد إبراهيم.

فيما يضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، محمد هاني ، على معلول ، حمدي فتحي ، محمد مجدي أفشة ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ، صلاح محسن ومحمد شريف.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم بقيادة ، نادرقمر الدولة، ويعاونه أحمد حسام، وسامي هلهل مساعد ثاني ، ومحمد يوسف فياض حكمًا رابعًا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 أهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.