شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري باستاد الجبل الأخضر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وسيراميكا باستاد الجبل الأخضر في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكهم 9 أهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفًا.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، محمد هاني، محمود وحيد، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، ميكسونى، صلاح محسن، محمد شريف.

فيما يجلس على "دكة" بالأهلي ، كلاً من ياسر إبراهيم وحسام حسن وحسين الشحات وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا خلال مباراة سيراميكا الليلة في الدوري.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم بقيادة نادرقمر الدولة، ويعاونه أحمد حسام، وسامي هلهل مساعد ثاني ، ومحمد يوسف فياض حكمًا رابعًا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.\



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