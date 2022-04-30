شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 4 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها إعلان البرتغالى جوسفالدو فيريرا، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إيسترن كومبانى، فى التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من عمرمسابقة الدورى الممتاز.

22 لاعبا فى قائمة إيسترن كومبانى استعدادا لمواجهة الزمالك غدا بالدورى

اختار علاء عبد العال، المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، 22 لاعبا فى قائمة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها غدا، الأحد، فى التاسعة والنصف مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بيراميدز يجهز رمضان صبحى للعودة للظهور فى الدورى أمام الجونة

حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، برنامجاً خاصاً لرمضان صبحى جناح وصانع ألعاب الفريق من أجل تأهيله بشكل كامل قبل مواجهة الجونة المقرر لها الأحد، فى الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى، على ستاد خالد بشارة.

قائمة الزمالك لمواجهة إيسترن كومبانى.. غياب أوباما وعبد الشافى وعودة محمود علاء