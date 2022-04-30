شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الأهلي يمر بمشاكل تهديفية وسجل هدفا في آخر 3 مباريات بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى السابق، أن الأهلى يمر بمشاكل تهديفية هذه الفترة في البطولة المحلية، ويفتقد إلى ترجمة الفرص إلى أهداف وهى التي تسببت في إهدار الفريق لعدة نقاط.

وقال طه إسماعيل، في تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "النادي الأهلي يمر بمشاكل تهديفية، ولك أنت تتصور أن آخر ثلاث مباريات مسجل هدف واحد، والأهلى مسجل 30 هدفا في أول 10 مباريات بمعدل 3 أهداف في كل مباراة، وآخر 3 مباريات مسجل هدف واحد أمام الاتحاد، وخسر من المصرى بهدف وتعادل سلبيا مع طلائع الجيش، فالتأثر واضح والانخفاض في مستوى الفريق حاد بسبب عدة عوامل".

وأضاف: "الأهلى يعانى محليا أمام الفرق المتكتلة دفاعيا ويفقد الحلول وترجمة الفرص لأهداف، ولكن هناك حلولا لا يستخدمها الأهلى مثل الكرات العرضية التي يفقد لاعبوه دقة العرضيات وكمان تمركز المهاجمين داخل المنطقة بشكل خطأ، علاوة على أن الأهلى كان يجيد استغلال الكرات الثابتة عن طريق مدافعيه اللى بتقدر تسجل، ولكن حاليا مفيش، بالإضافة إلى إهداره ركلتى جزاء في الدورى وركلاتى جزاء في بطولة أفريقيا".

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة سيراميكا، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الجبل الأخضر في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، محمد هاني، محمود وحيد، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، ميكسونى، صلاح محسن، محمد شريف.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم بقيادة نادر قمر الدولة، ويعاونه أحمد حسام، وسامي هلهل مساعد ثاني، ومحمد يوسف فياض حكمًا رابعًا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 أهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.