ضربة جديدة في دفاع الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تلقى الأهلي ضربة جديدة في دفاعه بمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد إصابة محمد عبدالمنعم خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وأجرى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تبديلا اضطراريا بإقحام ياسر إبراهيم بدلا من محمد عبدالمنعم بعد إصابته في الدقيقة الـ41 من عمر المباراة.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ17 لبطولة الدوري، ويسعى المارد الأحمر للفوز بعد خسارته أمام المصري وتعادله مع طلائع الجيش.

وانضم محمد عبدالمنعم إلى قائمة مصابي الأهلي بخط الدفاع التي تضم كلا من محمود متولي، رامي ربيعة والمغربي بدر بانون.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 13 مباراة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ12 برصيد 17 نقطة.

يذكر أن الأهلي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يقام لقاء الذهاب يوم السبت المقبل في القاهرة قبل خوض لقاء العودة بعدها بأسبوع في سطيف.