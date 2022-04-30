طرابزون سبور بطلا للدوري التركي بعد غياب 39 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج فريق طرابزون سبور بلقب الدوري التركي للموسم الحالي 2021/2022 قبل 3 جولات على النهاية بعد تعادله مع ضيفه أنطاليا سبور 2-2 اليوم السبت في الجولة الـ35 للمسابقة.

وتقدم أندرياس كورنلويس بهدف لطرابزون في الدقيقة الثالثة ثم رد السان نداو بهدف التعادل لأنطاليا في الدقيقة 51.

وأضاف دوروكان توكوز الهدف الثاني لطرابزون في الدقيقة 62 ثم أدرك حاجي رايت التعادل لأنطاليا في الدقيقة 80.

ورفع طرابزون رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة، بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه فنربخشة قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

وفي حال فوز فنربخشة في مبارياته الثلاث المتبقية مع خسارة طرابزون سبور سيتساوى الفريقان في عدد النقاط لكن سيتفوق طرابزون في المواجهات المباشرة بعد فوزه على فنربخشة بالدور الأول (3-1) والتعادل (1-1) في لقاء الدور الثاني.

وبات هذا اللقب هو الأول لطرابزون سبور بعد غياب 39 عاما، حيث كان يعود لقبه الأخير إلى عام 1983، وهو السابع للفريق عبر تاريخ مشاركاته في الدوري التركي.

وفي باقي المواجهات، اقتنص فاتح قرا جمرك فوزا مثيرا من ملعب قونيا سبور 2-1، في الوقت الذي فاز فيه اسطنبول باشاك شهير على مضيفه قاسم باشا 3-2 والتاي على مضيفه هاتاي سبور 1-0.