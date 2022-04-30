مباشر الدوري.. سيراميكا 0-0 الأهلي.. فرصة خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي، في إطار الأسبوع الـ17 بمسابقة دوري we المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 13 مباراة بفارق ست نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض جميع مبارياته.

في المقابل، يتواجد فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا: عامر عامر - مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن - شريف دابو - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني - محمد إبراهيم.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - محمد هاني - محمد عبد المنعم - أيمن أشرف - محمود وحيد - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - لويس ميكيسوني - صلاح محسن - محمد شريف.

تفاصيل المباراة:

أولى تهديدات الأهلي كانت في الدقيقة السادسة عن طريق محمد شريف من كرة رأسية تلمس الشباك الخارجية بعد عرضية من محمود وحيد من جهة اليسار.

محمود نبيل لاعب فريق سيراميكا حاول في الدقيقة الثامنة أن يهدد مرمى الأهلي بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء تمر بعيدة على محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 18، حصل فريق الأهلي على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء بعد عرقلة محمد شريف على يد محمود البدري لينفذ الكرة محمود وحيد لكن ترتطم في الحائط لتظل النتيجة سلبية.

الدقيقة 23 شهدت فرصة خطيرة لسيراميكا بعد عرضية من كوبينا يحاول من خلالها شريف دابو تحويلها في الشباك برأسية إلا أن محمد هاني يتدخل في التوقيت المناسب ويحول الكرة لركلة ركنية.

هجمة سريعة قام بها فريق سيراميكا في الدقيقة 25 بعد عرضية متقنة من شريف دابو تصل على رأس محمد إبراهيم المتواجد أمام المرمى لكن الكرة تمر بعيدة على مرمى الأهلي.

خطورة فريق سيراميكا استمرت بعد عرضية عن طريق كوبينا في الدقيقة 28 تلمس محمد إبراهيم ثم تمر الكرة من أمام اللاعبين حتى تصل لمحمد الشناوي وسط تراجع من بين لاعبي الأهلي.

تراجع بين لاعبي الأهلي جعل فريق سيراميكا كليوباترا يحاول استغلال الموقف حيث حاول محمد إبراهيم بتمريرة من داخل منطقة الجزاء أن يساهم في هدف أول لفريقه بعد وصول الكرة لشريف دابو لكن الأخير يُهدر فرصة خطيرة من أمام مرمى الأهلي في الدقيقة 30.

فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 40 بعد اختراق من عمق فريق سيراميكا لتصل الكرة عند محمود وحيد الذي يسدد كرة قوية تمر أعلى المرمى.

وأجرى بيتسو موسيماني تغييرًا اضطراريًا بخروج محمد عبد المنعم بسبب الإصابة في الدقيقة 42 ليشارك بدلاً منه ياسر إبراهيم.

وفي الدقيقة 46 من زمن أحداث الشوط الأول أتيحت فرصة خطيرة لصالح البديل بيرسي تاو الذي سدد من داخل منطقة الجزاء تمر الكرة بجوار القائم.

ونزل بيرسي تاو بين الشوطين على حساب صلاح محسن ليكون التغيير الثاني في فريق الأهلي.

في الدقيقة 62، حاول حمدي فتحي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أن يصل لشباك عامر عامر لكن تمر الكرة بجوار القائم بقليل.

في الدقيقة 66، كاد محمد إبراهيم أن يوجه ضربة قوية للأهلي بعد مراوغة من داخل منطقة الجزاء ليقوم بعرضية من جهة اليسار إلا أن الشناوي يتصدى للكرة في الوقت المناسب.

تابعونا لمعرفة أحداث المباراة دقيقة بدقيقة..