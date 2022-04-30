تقارير نيجيرية تكشف عن ملعب غير متوقع لنهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشفت تقارير صحفية، عن الملعب الذي استقر عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت صحيفة "the news guru" النيجيرية، على أن كاف قرر اختيار ملعب جودسويل أكابيو النيجيري، لاستضافة نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملعب، يعد واحد من أفضل الملاعب الإفريقية، كما أن أرضيته من النجيل الطبيعي المميز.

ويتسع الملعب لـ30 ألف متفرج، ويوجد في ولاية أويو بجنوب نيجيريا، وهو جزء من قرية أوليمبية كبيرة بها العديد من الملاعب الأخرى، لكل الألعاب الرياضية.

ويتواجد الأهلي في الدور قبل النهائي، ومن المنتظر أن يواجة وفاق سطيف يوم 7 القادم على ملعب الأهلي we السلام.