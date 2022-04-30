7 تغييرات.. تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيراميكا كليوباترا في لقاء سيقام على ملعب "المقاولون العرب" ضمن حسابات الأسبوع الـ17 بمسابقة دوري we المصري.

وشهد تشكيل الأهلي إجراء سبع تغييرات عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي مساء الأربعاء الماضي.

وتواجد أيمن أشرف أساسيًا على حساب ياسر إبراهيم، بينما سيلعب محمود وحيد على حساب علي معلول.

وفي وسط الملعب، يتواجد حمدي فتحي في ظل غياب أليو ديانج وعمرو السولية، أما الجانب الهجومي سيلعب الرباعي طاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وصلاح محسن ومحمد شريف بصورة أساسية.

تواجد الرباعي جاء على حساب حسين الشحات وبيروسي تاو وحسام حسن إلى جانب عودة محمد مجدي "أفشة" ليكون في وسط الملعب ليشارك كلاعب ارتكاز بجوار حمدي فتحي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطريقة مكونة من (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف،محمود وحيد.

خط الوسط المدافع: حمدي فتحي، ومحمد مجدي "أفشة".

خط الوسط المهاجم: طاهر محمد طاهر، لويس ميكيسوني، صلاح محسن.

المهاجم: محمد شريف.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 13 مباراة، في المقابل يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.