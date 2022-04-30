هيثم شعبان يُعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الأهلي، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: مصعب البطاط ،سيف تقا، خالد صبحي، محمود البدري ،أحمد محسن.

خط الوسط: شريف دابو، محمود نبيل، ونيفول كوبينا ، محمد توني.

خط الهجوم : محمد إبراهيم.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو، عبد الله محمود، علاء عطا، عبد الله جمعة، كوامي بونسو ، بلال السعيداني، إيفانز منساه، مصطفى ميسي، باسم مرسي .