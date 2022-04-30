مانشستر سيتي يكتسح ليدز برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق مانشستر سيتي فوزاً ثميناً على نظيره ليدز يونايتد، بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح رودري أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 13، بعدما أرسل فيل فودين كرة عرضية من ركلة حرة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رودري بضربة رأس رائعة على يسار حارس ليدز إلى داخل الشباك.

وتمكن ناثان آكي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 54 من زمن اللقاء، بعدما أرسل فودين كرة عرضية من ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء مررها روبن دياز بالرأس لتصل عند ناثان أكي الذي سدد الكرة بيسراه إلى داخل الشباك.

وأحرز جابرييل جيسوس الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 78، بعدما أرسل فودين تمريرة بينية استلمها جيسوس وسددها من أعلى الحارس إلى داخل الشباك.

وسجل فيرناندينيو هدف مانشستر سيتي الرابع بعد تسديدة أرضية قوية سكنت شباك ليدز في الدقيقة 90+2.

واستعاد مانشستر سيتي صدارة جدول "بريميرليج" برصيد 83 نقطة، ليظل صراع الصدارة مستمر مع ليفربول صاحب الـ82 نقطة.

وتوقف رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 34 في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.