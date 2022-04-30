ريال مدريد يتوّج بلقب الدوري الإسباني قبل أربع مراحل من نهايته

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم ريال مدريد مسألة تتويجه بلقب الدوري الإسباني رسمياً اليوم السبت بعد فوزه الكبير على إسبانيول بتشكيلة معظمها من البدلاء.

وتوّج ريال مدريد باللقب بعد فوزه على ضيفه إسبانيول 4-0 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده من ألقاب الدوري الإسباني إلى 35 لقباً موسعاً الفارق مع غريمه برشلونة إلى تسعة ألقاب.

وقاد البرازيلي رودريغو ريال مدريد للفوز باللقب بعد تسجيله ثنائية في الشوط الأول (33 و43) ليؤكد استمرار توهجه في الأسابيع الأخيرة.

وتكفّل أسينسيو بالهدف الثالث مع الدقيقة الخامسة والخمسين مستفيداً من تمريرة للفرنسي كامافينغا بعد هجمة مرتدة مثالية.

وألغت تقنية الفيديو هدفاً حمل توقيع البديل إيسكو (73) بحجة تداخل رودريغو "المتسلل" في الهجمة وحجبه الرؤية عن الحارس دييغو لوبيز لحظة التسديد.

وأكمل البديل الآخر كريم بنزيمة الرباعية بهدف جميل مع الدقيقة الواحدة والثمانين.

وزجّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتشكيلة أساسية معظمها من البدلاء وسط إراحة الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور والألماني توني كروس وكارفاخال وغيرهم.

وظهر واضحاً أنّ أنشيلوتي يفكر بمباراة ريال مدريد الحاسمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي الأربعاء في سانتياغو برنابيو بعد أن انتهت مواجهة الذهاب لصالح سيتي 4-3.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة بفارق 17 نقطة عن إشبيلية الوصيف و18 نقطة عن برشلونة الثالث مع مباراة أقل للأخير.

ودوّن أنشيلوتي اسمه بأحرف من ذهب بعد أن توّج بلقب الدوري الإسباني لأول مرة في مسيرته بعد أن سبق له التتويج بألقاب كلّ من الدوري الإيطالي والدوري الإنكليزي والدوري الفرنسي والدوري الألماني.

ومنح لقب الليغا رقماً قياسياً للبرازيلي مارسيلو الذي رفع حصيلته إلى 24 لقباً مع ريال مدريد كأكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ النادي الملكي.

(بي إن سبورت)