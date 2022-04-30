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الامارات | رقص جنوني واحتفالات بالكراسي للاعبي ريال مدريد فرحاً بالدوري الإسباني (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رقص جنوني واحتفالات بالكراسي للاعبي فرحاً بالدوري الإسباني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل لاعبو ريال مدريد بطرق غير تقليدية بعد ضمان الفوز بلقب رسمياً في ملعبهم وبين جمهورهم عقب الانتصار العريض على اسبانيول برباعية نظيفة.

ومن أبرز المشاهد الاحتفالية التقاط المدافع النمساوي ألابا كرسي أبيض ورفعه مراراً إلى الأعلى وهو الاحتفال الشهير الذي يقوم به كلما حقق فريقه انتصاراً ثميناً وكان قد فعل ذلك أيضاً عقب إقصاء باريس سان جيرمان من .

ويقصد ألابا من هذه الاحتفالية رسالة: "لا تجلس على كرسينا"، في إشارة إلى أن أحداً لن يأخذ مقعد مدريد في منصات التتويج.. ونترككم مع مشاهد الفرح الأخرى من ليلة احتفالية النادي الملكي بالليغا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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