الامارات | رقص جنوني واحتفالات بالكراسي للاعبي ريال مدريد فرحاً بالدوري الإسباني (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن رقص جنوني واحتفالات بالكراسي للاعبي ريال مدريد فرحاً بالدوري الإسباني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل لاعبو ريال مدريد بطرق غير تقليدية بعد ضمان الفوز بلقب الدوري الإسباني رسمياً في ملعبهم وبين جمهورهم عقب الانتصار العريض على اسبانيول برباعية نظيفة.

ومن أبرز المشاهد الاحتفالية التقاط المدافع النمساوي ألابا كرسي أبيض ورفعه مراراً إلى الأعلى وهو الاحتفال الشهير الذي يقوم به كلما حقق فريقه انتصاراً ثميناً وكان قد فعل ذلك أيضاً عقب إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا.

ويقصد ألابا من هذه الاحتفالية رسالة: "لا تجلس على كرسينا"، في إشارة إلى أن أحداً لن يأخذ مقعد مدريد في منصات التتويج.. ونترككم مع مشاهد الفرح الأخرى من ليلة احتفالية النادي الملكي بالليغا.

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