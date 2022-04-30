شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى أمام طلائع الجيش.. موريل أساسياً وعادل مدافعاً أيسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمد عادل بدلا من عمرو الحلوانى فى مركز الظهير الأيسر للإسماعيلى أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات ختام الدور الأول من مسابقة الدورى العام.

ويتواجد محمد هاشم فى تشكيل فريقه الأساسى بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى منعته من استكمال اللقاء السابق ضد إنبى، فيما يجلس على مقاعد البدلاء أحمد مدبولي.

وكان الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم قد أعلن تشكيل لاعبيه جاء على النحو الآتى..

حارس المرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع.. محمد عادل – محمد نصر – محمد هاشم – عصام صبحي.

خط الوسط.. محمد بن خماسة – عمر الوحش – عماد حمدي

أمامهما.. عبد الرحمن مجدى – جان موريل.

خط الهجوم.. محمد الشامي

بينما يجلس على مقاعد البدلاء عمر رضوان حارس المرمى وعمرو الحلوانى ومحمد بيومى وحسن ياسين وأحمد مدبولى وأحمد مصطفى وسايكو كونتيه ومحمد عبد السميع ودييجو فرناندو.