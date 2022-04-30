شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى وغزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، التشكيل الأساسى لفريقه أمام غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام باستاد الإسكندرية.

وجاء التشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف

في خط الدفاع ..إبراهيم حسن ، صبرى رحيل ، هشام صلاح ، السيد سالم.

في خط الوسط .. أحمد نبيل " مانجا " ، خالد الغندور ، عبدالله نصيب ، كريم الديب

في الهجوم .. مابولولو ، أحمد عادل " ميسى "

بينما جاء تشكيل غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيونى كالتالى:

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان

في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، هانى عادل ، محمد " بازوكا " ، مصطفى العش ، معاذ الحناوى .

في خط الوسط .. باولن فوافى ، حميد ماو ، أحمد الندرى

في الهجوم .. عبده يحيى و عبد الرحمن " أجوريو "