شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة إيسترن كومبانى استعدادا لمواجهة الزمالك غدا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال، المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، 22 لاعبا فى قائمة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها غدا، الأحد، فى التاسعة والنصف مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالى: حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام، أحمد دعدور

الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد داهش، أحمد عبدالموجود، محمد صالح، صابر الشيمى، محمود نعيم، الحسينى طه، يوسف مجدى

الوسط: بنجامين، أحمد حمزة، محمد ناصر مودى، محمد على طرابلسى، محمد خليفة، محمد رمضان، أحمد تمساح، أحمد السيد متعب

الهجوم: عماد ميهوب، فراس بن عبدالله، أحمد أمين أفا.

باقى الاعبين التجمع الساعة 3 بنادى ايسترن كومبانى

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 38 نقطة، فيما يدخل ايسترن كومبانى المباراة متذيلاً جدول المسابقة برصيد 10 نقاط.