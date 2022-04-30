شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل ملعب الجبل الأخضر لمواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الأهلي منذ قليل إلى ملعب المقاولون العرب تمهيداً لخوض مباراة سيراميكا فى الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري.

وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بمُعاينة أرض الملعب فور الوصول لأرض الجبل الأخضر قبل بدء عملية الإحماء والاستعداد لخوض المباراة .

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم بقيادة نادرقمر الدولة، ويعاونه أحمد حسام، وسامي هلهل مساعد ثاني ، ومحمد يوسف فياض حكمًا رابعًا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 أهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.