شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن ووحيد وميكسونى فى تشكيل الأهلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الجبل الأخضر في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، محمد هاني، محمود وحيد، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، ميكسونى، صلاح محسن، محمد شريف.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم بقيادة نادرقمر الدولة، ويعاونه أحمد حسام، وسامي هلهل مساعد ثاني ، ومحمد يوسف فياض حكمًا رابعًا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 أهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.