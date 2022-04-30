شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أيمن تحصد برونزية كأس العالم للخماسى الحديث بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصدت سلمى أيمن عبد المقصود، الميدالية البرونزية بمنافسات فردى السيدات فى ختام بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالمجر والتى تقام بالعاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو.

احتلت سلمى أيمن المركز الثالث بحصولها على مجموع نقاط 1405 نقاط فيما حصدت المجرية جولياس ميشيلي المركز الأول بمجموع نقاط 1420 نقطة بينما جاءت لاعبة الايطالية ميشيلي الينا فى المركز الثالث بمجموع نقاط 1406 نقطة فيما جاءت المصرية أميرة قنديل فى المركز الـ7 بمجموع نقاط 1378 نقطة.

يذكر أن بعثة المنتخب القومى المصرى للخماسى الحديث تشارك فى بطولة كأس العالم بالمجر ‏للخماسى الحديث بالعاصمة المجرية "بودابست" حيث تعتبر البطولة هى ثاني مرحلة من مراحل سلسلة كأس العالم للخماسى الحديث بعد انتهاء المرحلة الاولي والتى أقيمت بمصر فى مارس الماضى.‏

ويشارك المنتخب المصري فى كاس العالم بالمجر ببعثة مكونه 8 لاعبين و لاعبات هم معتز وائل عزت و عمر وائل عزت ونور الدين كريم واياد الكاشف وملك خالد وهايدى عادل وسلمى أيمن واميرة قنديل ، بالإضافة إلى امير ابو سمره ادارى البعثة ورؤوف حسام المدير الفني وياسر حفنى المستشار الفنى ومدير الرياضة ومحمد غيث ومحمد حسنى مدربا السلاح وياسر عصر مدرب الفروسيةويرأس البعثة المهندس عمرو شمس عضو مجلس الادارة.