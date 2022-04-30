شكرا لقرائتكم خبر عن نجم زملكاوى.. أحمد الكاس "جوهرة سمراء" تلألأت فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم نادى الزمالك الذي نتحدث عنه اليوم هو أحمد الكاس المُلقب بـ"الجوهرة السمراء"، وهو من مواليد 8 يوليو عام 1965 بمحافظة الإسكندرية، تعود أصوله إلى مدينة النوبة ولكنه ولد بالإسكندرية وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة فى النادى الأولمبى، قبل أن يلفت أنظار مسئولى الزمالك للتعاقد معه.

سطع نجم الكاس مع الزمالك وانضم إلى نادى المائة وسجل أكثر من 107 أهداف فى الدورى المصرى، كما أحرز 5 أهداف مع نادى الزمالك خلال مشاركاته الأفريقية المختلفة، ولعب لأندية الأولمبى والزمالك والاتحاد السكندرى السابق.

خلال مسيرة الكاس مع الزمالك حقق بطولة كأس الأندية أبطال الدورى عام 1996، وكأس السوبر الأفريقى عام 1997، كما حقق مع منتخب مصر بطولة كأس العرب 1992 مع منتخب مصر العسكرى، وكأس العالم العسكرية عام 1993.

وشارك "الجوهرة السمراء" مع الفراعنة ببطولة كأس العالم فى إيطاليا عام 1990، هو صاحب "أسيست" هدف الصعود فى مرمى الجزائر، الذى سجله حسام حسن فى نوفمبر من عام 1989 بملعب القاهرة.