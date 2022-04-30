شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل تناول وجبة الإفطار اليوم بفندق الإقامة والتحرك لخوض مباراة سيراميكا، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الجبل الأخضر فى الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري.

وتحدث موسمياني مع لاعبي الأهلي فى المحاضرة التي عقدها بالفندق حول بعض الأمور، وفى مقدمتها كيفية تصحيح الأخطاء الدفاعية واستغلال الفرص التي تُتاح لهم أمام مرمى المنافس، وكذلك اللعب بإصرار وحماس منذ بداية المباراة حتى نهايتها من أجل حصد النقاط الثلاث.

ويرغب الأهلي فى تحقيق الفوز على سيراميكا الليلة للهروب من النتائج السيئة، وآخرها الخسارة من المصرى بهدف نظيف ثم التعادل السلبي أمام طلائع الجيش.

يُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم بقيادة نادرقمر الدولة، ويعاونه أحمد حسام، وسامي هلهل مساعد ثاني ، ومحمد يوسف فياض حكمًا رابعًا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 أهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا الليلة ، كلاً من محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين ‏الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي ‏تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق ومصطفى مخلوف.

وتُعد أبرز غيابات الأهلي في مباراة الليلة ، كلاً من : آليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وعلى لطفي للإصابة ووليد سليمان ومحمود متولي لأسبا فنية ، بجانب الإصابات القديمة وهي أكرم توفيق وعمار حمدي وبدر بانون.