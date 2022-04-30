شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم أهلاوي.. وليد صلاح الدين أمير الموهوبين الذى طاردته لعنة الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك الأهلي عبر تاريخه العديد من النجوم الذين دافعوا عن قميصه وكانت لهم مسيرة حافلة مع قطب القاهرة ونادي القرن الأفريقي، ورغم ابتعادهم عن الملاعب إلا أن مسيرتهم المضيئة داخل جدران قلعة الجزيرة لا تزال محفورة فى سجل الإنجازات والشرف بقميص الأهلي.

نستعرض على مدار شهر رمضان مسيرة نجم كروي من اللاعبين أصحاب المسيرة المضيئة مع الأهلي، ومن ساهموا فى تحقيق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر على المستوى المحلي والقارى، وصنعوا تاريخا مشرفا فى فترة وجودهم مع الأهلي.

نتحدث اليوم عن واحد من نجوم الكرة المصرية الذين سطروا أسماءهم بحروف من ذهب في كتاب الكرة المصرية، بفضل موهبته الكبيرة، وهو وليد صلاح الدين الذي وُلد يوم 27 أكتوبر 1971، ويحظى أمير الموهوبين بحب جارف وعلاقة طيبة مع عشاق الفانلة الحمراء بفضل لمساته الرائعة وموهبته الفريدة فضلا عن أخلاقه الرفيعة وتميزه بالهدوء.