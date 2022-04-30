شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز رمضان صبحى للعودة للظهور فى الدورى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، برنامجاً خاصاً لرمضان صبحى جناح وصانع ألعاب الفريق من أجل تأهيله بشكل كامل قبل مواجهة الجونة المقرر لها الأحد، فى الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى، على ستاد خالد بشارة.

ولم يدفع تاكيس جونياس برمضان صبحى فى مواجهة سيراميكا التى جمعتهما مساء الأربعاء الماضى وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، وأكد جونياس أن اللاعب لم يكن جاهزًا بنسبة 100%، الأمر الذى أدى لعدم الدفع به.

ويجهز بيراميدز رمضان صبحى للدفع به فى التشكيل الأساسى خلال مواجهة الجونة، وذلك بعد شفاء اللاعب من الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة الصفاقسى التونسى.

فى سياق متصل، حرص تاكيس جونياس على إعادة مشاهدة مواجهة فريقه الماضية أمام سيراميكا من أجل رصد جميع الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون.

وقام جونياس بتجميع تلك الأخطاء حتى يتم معالجتها سريعًا قبل مواجهة الجونة، حيث يعمل على علاج كافة الأخطاء خاصة المتمثلة فى خط الهجوم، وعدم قدرتهم على استغلال الفرص، الأمر الذى أدى للهزيمة من سيراميكا بهدف دون رد.

ويرغب المدير الفنى في معالجة تلك الأخطاء فى أسرع وقت وقبل مواجهة الجونة، حتي يتمكن من العودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط ويعود من جديد للصراع على مقدمة الدورى.

وكان تاكيس أكد فى المؤتمر عبر مواجهة سيراميكا، أن الفريق يحتاج للمزيد من العمل والصبر خلال المرحلة المقبلة مع وعد بأن الأمور ستكون أفضل بكثير في المرحلة المقبلة، مع شرط الصبر والعمل الجاد وعدم اليأس وعدم التوقف مطلقا على خسارة مباراة وأن تكون حافزا في المباريات المقبلة.