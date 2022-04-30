شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك لمواجهة إيسترن كومبانى.. غياب أوباما وعبد الشافى وعودة محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إيسترن كومبانى، فى التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من عمرمسابقة الدورى الممتاز.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" عن القائمة التى شهدت استمرار استبعاد محمد عبد الشافى رغم جاهزيته، وعبد الله جمعة، ويوسف أوباما للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، وعودة محمود علاء بعد انتهاء الإيقاف.

وضمت القائمة كلاً من.. في حراسة المرمى.. محمد أبو جبل – محمد عواد في الدفاع.. محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثى في الوسط.. طارق حامد – إمام عاشور – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود شيكابالا – أشرف بن شرقى – أحمد زيزو – أيمن حفنى – رزاق سيسيه في الهجوم.. سيد محمد عبد الله – سيف الجزيرى – عمر السعيد

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 38 نقطة، فيما يدخل ايسترن كومبانى المباراة متذيلاً جدول المسابقة برصيد 10 نقاط.