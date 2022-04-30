شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم باسم مرسى أمام الأهلى قبل مباراة المارد الأحمر وسيراميكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدفع هيثم شعبان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، بمهاجمه باسم مرسى فى الخط الأمامى أمام الأهلى فى المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة والنصف مساءً باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام.

ولعب باسم مرسى 15 مباراة أمام الأهلى مع الزمالك والإنتاج الحربى والمقاصة فى بطولات الدوري وكأس مصر والسوبر المصري، ولم يحرز سوى هدفين بالدورى مع الإنتاج و4 أهداف مع الزمالك كلها فى كأس مصر.

ونجح باسم فى تحقيق 3 انتصارات على الأهلي جميعها مع الزمالك، منها مباراتان فى كأس مصر ومباراة فى السوبر المحلي بركلات الترجيح، ولم يحرز سوى هدفين فى شباك الأهلي بالدوري وكانا بقيمص الإنتاج الحربي.

ويدخل الأهلى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه سيراميكا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 ، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 17.