ريال مدريد يكتسح إسبانيول برباعية ويتوج بطلاً للدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حسم نادي ريال مدريد، لقب الدوري الإسباني رسمياً، بعد الفوز على إسبانيول، بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 34 من الليجا.

وتوج النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخ النادي.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 81 في صدارة جدول ترتيب "الليجا"، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مع بقاء 4 جولات على نهاية البطولة.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من رودريجو ثنائية في الدقائق 33 و43، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثالث في الدقيقة 55، قبل أن يُنهي كريم بنزيما أهداف الميرينجي في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

تفاصيل المباراة

كاد ريال مدريد أن يتقدم في المباراة عن طريق ماريانو دياز في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعدما حول الدومينيكاني كرة عرضية، برأسية قوية ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس مرمى إسبانيول.

وصوب راؤول دي توماس لاعب إسبانيول تسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء، ولكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد يتصدى للكرة بثبات.

وعاد ماريانو لإهدار فرصة هدف آخر، بعد أن حول كرة عرضية لعبها مودريتش، برأسية قوية ولكنها مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى دييجو لوبيز حارس إسبانيول.

واستطاع ريال مدريد من افتتاح التسجيل بعد مرور 33 دقيقة من عمر المباراة، بعدما مرر مارسيلو تمريرة رائعة إلى رودريجو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية سكنت شباك مرمى إسبانيول.

وتمكن رودريجو من تسجيل الهدف الثاني للنادي الملكي، قبل نهاية الشوط الأول، بعدما وصلت الكرة له على حدود منطقة الجزاء، وتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد تسديدة غالطت حارس إسبانيول وسكنت الشباك.

وكاد راؤول دي توماس أن يُقلص الفارق لصالح إسبانيول، بعدما سدد تسديدة قوية من ركلة حرة على حدود منطقة جزاء ريال مدريد، ولكن الكرة تمر بجانب مرمى تيبو كورتوا.

وكاد ماريانو أن يسجل هدفاً بالخطأ في مرماه اثناء محاولته تشتيت الكرة خارج منطقة جزاء فريقه، ولكنه سدد الكرة بالخطأ تجاه مرمى فريقه ولكن الكرة تمر أعلى العارضة العلوية.

واستطاع ريال مدريد من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعد هجمة مرتدة قادها كامافينجا ومرر كرة بينية وصلت إلى ماركو أسينسيو الذي سدد كرة قوية سكنت شباك دييجو لوبيز حارس إسبانيول.

وأهدر لوكاس فاسكيز فرصة تعزيز النتيجة، بعدما استلم تمريرة سحرية من إيسكو داخل منطقة الجزاء، وسدد تسديدة قوية ولكنها مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى إسبانيول.

واستطاع إيسكو أن يسجل الهدف الرابع لريال مدريد، بعدما تلقى تمريرة من كريم بنزيما داخل منطقة الجزاء، ليسدد تسديدة يسارية قوية سكنت الشباك.

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف، لوجود شك بتدخل رودريجو ومنع دييجو لوبيز حارس إسبانيول من رؤية الكرة، ليقرر الحكم إلغاء الهدف.

واستطاع كريم بنزيما البديل أن يحرز الهدف الرابع لريال مدريد، بعدما انطلق فينيسيوس جونيور من الجبهة اليسرى ومرر تمريرة أرضية عرضية، وصلت لبنزيما الذي حول الكرة إلى داخل الشباك بتسديدة قوية.