مصدر بالأهلي لمصراوي: اقتنعنا بمبررات اتحاد الكرة.. لكن لا تنازل عن الحكام الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول داخل الاهلي، أن ناديه يتابع عن قرب وبشكل مستمر مع اتحاد الكرة المصري ملف الاستعانة بحكام أجانب في مباريات الفريق الأحمر والتي ستعقب مواجهتي وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر في تصريحات ليلا كورة: "اقتنعنا بمبررات اتحاد الكرة بأن ضيق الوقت كان السبب وراء عدم الاستعانة بحكام أجانب من أكبر خمس دوريات في أوروبا في مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا لكننا مازلنا متمسكون بإسناد جميع مباريات الاهلي القادمة إلي حكام أجانب حرصا علي توفير العدالة في بطولة الدوري الممتاز ".

وأوضح : "خلال أيام قليلة سنرسل إلي اتحاد الكرة خطابا لتذكيره بملف الحكام الأجانب وسنعرف منه آخر التطورات والخطوات التي نفذها في هذا الملف خاصة وأننا مستعدون لتحمل اي تكاليف مالية ".

وكان الأهلي قد أرسل في وقت سابق خطابا لاتحاد كرة القدم طلب فيه حكاما أجانب من أقوى خمسة دوريات أوروبية (الإنجليزي – الإسباني – الألماني – الإيطالي - الفرنسي)، وارفق شيكا بمبلغ 80 ألف دولار للاستعانة بحكام في مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا قبل أن يتم اسنادهما لحكام مصريين.