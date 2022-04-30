بايرن ودورتموند يخسران.. واشتعال صراع الهروب من الهبوط في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

أبقى ارمينيا بيلفيلد على آماله الضئيلة في البقاء بدوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم بعد تعادله بصعوبة بالغة مع ضيفه هيرتا برلين 1/1 اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من البوندسليجا، والتي شهدت تعادل شتوتجارت مع فولفسبورج.

وفي باقي المباريات فاز ماينز على ضيفه بايرن ميونخ البطل 3 /1 وتغلب بوخوم على مضيفه بوروسيا دورتموند الوصيف 4 /3 واكتسح كولن مضيفه أوجسبورج 4 /1.

وبعد هبوط جرويتر فيورت رسميا للدرجة الثانية، تتنافس ثلاثة فرق على تفادي الهبوط، قبل جولتين من نهاية الموسم.

ويحتل بيلفيلد المركز الثاني من القاع برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين خلف شتوتجارت صاحب المركز الثالث من القاع فيما يأتي هيرتا في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن أوجسبورج صاحب المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب شوكو أرينا، تقدم لوكاس توسارت بهدف لهيرتا في الدقيقة 55 لكن يواكيم نيلسون خطف هدف التعادل لبيلفيلد في الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب مرسيدس بنز آرينا تقدم جون بروكس بهدف لفولفسبورج في الدقيقة 13 لكن كريس فيهريش خطف هدف التعادل لشتوتجارت قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك سجل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند رقما قياسيا بعد إحرازه ثلاثة (هاتريك) خلال هزيمة فريقه دورتموند على يد ضيفه بوخوم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتخطى هالاند /21 عاما/ حاجز الـ60 هدفا في البوندسليجا خلال المباراة رقم 65 له في المسابقة.

وبالأهداف الثلاثة التي سجلها هالاند /21 عاما/، فإنه قد رفع عدد أهدافه في البوندسليجا إلى 62 هدفا.

ولم يسبق لأي لاعب أن حقق هذا الإنجاز من قبل ، حيث أن الرقم القياسي السابق كان مسجلا بأسم فريدهيلم كونيتسكا الذي سجل 60 هدفا خلال 76 مباراة في عام 1966.

وجاءت أهداف هالاند في الدقائق 18 و30 و62، وتكفل سيباستيان بولتير وجيريت هولتمان ويورجن لوكاديا وميلوس بانتوفيتش (ضربة جزاء) بتسجيل الأهداف الأربعة لبوخوم في الدقائق الثالثة والثامنة و81 و85.

ورفع بوخوم رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد دورتموند عند 63 نقطة في المركز الثاني.

وعلى ملعب أوبل أرينا، لقن ماينز ضيفه بايرن درسا قاسيا وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاءت الأهداف الثلاثة لماينز عن طريق جوناثان بوركاردت وموسى نياخات ولياندرو باريرو في الدقائق 18 و27 و57 وتكفل روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل الهدف الوحيد لبايرن في الدقيقة 33.

الفوز رفع رصيد ماينز إلى 42 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد بايرن عند 75 نقطة في الصدارة.

وعلى ملعب إمبولس أرينا أنعش كولن آمال التأهل إلى الدوري الأوروبي بفوزه الساحق على مضيفه أوجسبورج بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتقدم جان تايلمان ومارك أليكسندر أوث بهدفين لكولن في الدقيتين 12 و15 وأضاف انطوني موديست الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 63 ثم عاد موديست وسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 77 وتكفل فلوريان نايديرليشنير بالهدف الوحيد لأوجسبورج في الدقيقة 73.

الفوز رفع رصيد كولن إلى 52 نقطة في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي .